Carburanti | il taglio delle accise prorogato fino al 22 maggio

Un decreto ministeriale sta per essere pubblicato per prorogare fino al 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti, attualmente in scadenza oggi. La misura riguarda le aliquote applicate sui carburanti, che continueranno a beneficiare della riduzione per altri due mesi. La proroga mira a mantenere i prezzi più contenuti alla pompa, evitando aumenti nel breve termine. La decisione segue le valutazioni delle autorità competenti in materia di politica energetica.

E’ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica il Mef. Intanto, dopo lo shock energetico seguito allo scoppio della guerra nel Golfo Persico, l’ Ufficio studi della Cgia stima in quasi 29 miliardi di euro il conto che famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quest’anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. La «fetta» più pesante riguarda benzina e diesel, con 13,6 miliardi di extra costi (+20,4% rispetto al 2015), seguiti da 10,2 miliardi per l’energia elettrica (+12,9%) e 5 miliardi per il gas (+14,6%). Un impatto economico che rischia di mettere in forte difficoltà sia le famiglie più vulnerabili economicamente sia le imprese con poca liquidità.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Carburanti, sconto prorogato ma polemica accesa: “Per gli italiani è una stangata”

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