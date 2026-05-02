carburanti taglio accise prorogato fino al 22 maggio

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio, estendendolo di tre settimane. La misura sarà applicata attraverso due provvedimenti separati per motivi di procedura. La decisione riguarda esclusivamente la riduzione delle tasse sui carburanti e non prevede altre modifiche o interventi immediati. La proroga entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà attuato con due provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Come precisano fonti di Palazzo Chigi, il primo decreto è stato adottato venerdì. Il secondo intervento arriverà nei prossimi giorni, non appena sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall’extragettito IVA sui carburanti, attesa entro circa dieci giorni. Si tratterà di un decreto ministeriale che estenderà la riduzione delle accise fino al 22 maggio, coprendo complessivamente 21 giorni, così come precisato nella relazione illustrativa al decreto legge.🔗 Leggi su Lapresse.it

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