Svelato il monumento dedicato al Giro d’Italia

È stato recentemente scoperto un monumento dedicato al Giro d’Italia, situato vicino a una chiesa locale. Il monumento è costituito da alcune pietre antiche, che in passato facevano parte della scalinate della chiesa di San Mamante. La scoperta è avvenuta durante lavori di ristrutturazione nella zona, senza che fosse stata prevista in precedenza. La presenza di questi reperti ha portato alla luce un collegamento storico tra il monumento e l’edificio religioso.

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Alcune vecchie pietre, un tempo utilizzate per costruire la scalinata della chiesa di San Mamante, diventano un monumento che ricorderà per sempre l’arrivo di tappa del Giro d’Italia del prossimo 17 maggio ai piedi del Corno alle Scale, rinnovando così il legame profondo tra queste antiche lastre di arenaria e la comunità locale. La cerimonia di svelamento si è svolta ieri al laghetto del Cavone, dove la nuova installazione farà bella mostra di sé fissando nel tempo il grande evento che andrà in scena nei prossimi giorni. L’opera non è un semplice tributo sportivo, ma un vero investimento identitario. Nata dalla sapienza degli scalpellini della Valle del Reno, la struttura restituisce alla comunità un materiale storico, l’arenaria della chiesa parrocchiale, rimasto per anni inutilizzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svelato il monumento dedicato al Giro d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Latina ha il suo Monumento dedicato ai Marinai d’ItaliaLatina ha il suo Monumento ai Marinai d’Italia, un’opera dal forte valore simbolico dedicata a tutti coloro che hanno servito il Paese in mare. Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia