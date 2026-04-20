Latina ha il suo Monumento dedicato ai Marinai d’Italia

A Latina è stato inaugurato un nuovo monumento dedicato ai Marinai d’Italia, un'opera realizzata per commemorare chi ha prestato servizio in mare. La struttura si trova in una zona centrale della città ed è stata pensata come un simbolo di riconoscimento e rispetto per i marinai. La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di cittadini interessati alla memoria storica locale.

Latina ha il suo Monumento ai Marinai d’Italia, un’opera dal forte valore simbolico dedicata a tutti coloro che hanno servito il Paese in mare. L’inaugurazione c’è stata lo scorso sabato 18 aprile sul lungomare, nel piazzale dei Navigatori a Foce Verde.“Questo monumento nasce come simbolo di pace.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia A Latina l’inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia. Le strade chiuseE’ in programma per la mattina di sabato 18 aprile sul lungomare di Latina la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Latina ha il suo Monumento dedicato ai Marinai d’Italia; Latina inaugura il Monumento ai Marinai d’Italia: memoria, sacrificio e appello al decoro del litorale; Latina, inaugurato il Monumento ai Marinai d’Italia in piazzale dei Navigatori; Inaugurato il Monumento ai Marinai d’Italia sul lungomare di Latina. Inaugurato il Monumento ai Marinai d’Italia sul lungomare di LatinaÈ stato inaugurato ieri mattina, presso il piazzale dei Navigatori sul lungomare di Latina, il Monumento ai Marinai d’Italia, un’opera dal forte valore simbolico dedicata a tutti coloro che hanno serv ... latinaquotidiano.it Latina, inaugurato il Monumento ai Marinai d’Italia in piazzale dei NavigatoriÈ stato inaugurato questa mattina, sul lungomare di Latina, presso piazzale dei Navigatori, il Monumento ai Marinai d’Italia, opera dedicata a tutti coloro che hanno servito il Paese in mare. Alla cer ... radioluna.it Latina, il tubo di aspirazione che ha risucchiato Gabriele alle terme non sarebbe stato coperto. L’avvocato della famiglia: «È rimasto incastrato, in più persone non riuscivano a tirarlo fuori» - facebook.com facebook La tragedia di Latina, la famiglia era alle terme per festeggiare il compleanno di Gabriele roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com