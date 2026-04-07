Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia

Sul lungomare di Latina sarà inaugurato un monumento dedicato ai marinai d’Italia. L’evento si terrà sabato 18 aprile in piazzale dei Navigatori a Foce Verde. La cerimonia prevede la presenza di autorità locali e rappresentanti delle associazioni marittime. Il monumento si trova in una zona di particolare rilevanza per la città e la sua storia marittima.

L’inaugurazione il 18 aprile nel piazzale dei Navigatori a Foce Verde. L’iter seguito dal Comune in collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Navale Italiana Un Monumento ai Marinai d’Italia sul lungomare di Latina. L’inaugurazione è in programma per sabato 18 aprile in piazzale dei Navigatori a Foce Verde. L’iter dell’opera è stato seguito dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – sezione di Latina, presieduta da Massimo Porcelli, e con la sezione locale della Lega Navale Italiana, guidata da Pasquale De Candia. “La sinergia tra... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dall’antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoroPiazza Marconi cambia volto: da Pinocchio al monumento ai caduti sul lavoro ad Agrigento Ad Agrigento, piazza Marconi è al centro di una...

Dall'antimilitarista Pinocchio al monumento dedicato ai Caduti del lavoro: piazza Marconi cambierà voltoL'obiettivo è trasformare uno degli snodi principali del traffico cittadino in un luogo di riflessione e memoria, affinché la cultura della sicurezza...

Temi più discussi: Marina di Latina: il lungomare si rifà il look. Ecco cosa cambia; Dopo 14 anni di iter, c'è il progetto per completare la parallela al lungomare di Latina: costi lievitati; APPROVATO IL PUA A LATINA, CENTRODESTRA SODDISFATTO: ATTO CHE SEGNA UNA SVOLTA; RUNNING | Mezza di Latina e Trail di Paliano, fine settimana positivo per i Top Runners.

Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’ItaliaL’inaugurazione il 18 aprile nel piazzale dei Navigatori a Foce Verde. L’iter seguito dal Comune in collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Naval ... latinatoday.it

Si è accostato e ha iniziato a fare gesti osceni: il racconto di una lettrice sul lungomare di LatinaNuova segnalazione da parte di una lettrice, che denuncia il ritorno del cosiddetto maniaco del lungomare, già al centro di ... latinapress.it

Indagano gli agenti della Questura di Latina - facebook.com facebook