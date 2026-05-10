Svelato il drappo dipinto da Giuseppe Rava

Ieri pomeriggio a Faenza si sono svolte le celebrazioni in onore della Beata Vergine delle Grazie, patrona della città e della diocesi di Faenza-Modigliana. Durante l’evento è stato svelato il dipinto realizzato dall’artista Giuseppe Rava, attirando l’attenzione dei presenti con sguardi rivolti al cielo e sorrisi condivisi tra i partecipanti. La cerimonia ha coinvolto cittadini e fedeli in una manifestazione religiosa e culturale.

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Sguardi rivolti al cielo e sorrisi ieri pomeriggio a Faenza in occasione delle celebrazioni della Beata Vergine delle Grazie, patrona della città e di tutta la Diocesi di Faenza-Modigliana. Come da tradizione sono state numerose le iniziative, tra cui la donazione dei ceri e la consegna del Palio del Niballo. Alla mattina alle 10.30 si è tenuta la celebrazione pontificale, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza. Occhi all’insù poi dalle 16,45 per la fiorita dei bambini e l’omaggio alla statua della Madonna sulla torre civica. Centinaia di bambini sono usciti dalla Cattedrale, e accolti dal suono festante delle campane, posizionate nelle vicinanze della fontana monumentale, il sindaco in fascia tricolore e il vescovo Mario Toso, insieme a centinaia di persone, hanno assistito all’omaggio dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svelato il drappo dipinto da Giuseppe Rava ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In Valpantena la "Sgambada de San Giuseppe" e il Palio del Drappo Verde: tutte le modifiche alla viabilitàUna domenica di sport, tornano la 51esima edizione della corsa podistica e il 607esimo Palio: previste modifiche temporanee alla viabilità tra via... Leggi anche: Caterina Cornaro, il melodramma dipinto da Hayez alla Carrara