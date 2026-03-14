In Valpantena la Sgambada de San Giuseppe e il Palio del Drappo Verde | tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 15 marzo 2026 in Valpantena si terranno due eventi principali: la 51esima edizione della “Sgambada de San Giuseppe” e il 607esimo Palio del Drappo Verde. Per l’occasione, sono state apportate modifiche alla viabilità nella zona, coinvolgendo diverse strade e zone di accesso. La comunità locale si prepara ad accogliere atleti, partecipanti e spettatori provenienti da diverse aree.

Una domenica di sport, tornano la 51esima edizione della corsa podistica e il 607esimo Palio: previste modifiche temporanee alla viabilità tra via Sezano, Mezzomonte e le contrade della valle Domenica 15 marzo 2026 la Valpantena ospiterà due appuntamenti molto attesi dagli appassionati di corsa e dalla comunità locale: la 51esima edizione della “Sgambada de San Giuseppe” e il 607esimo Palio del Drappo Verde. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar, il Comune di Verona ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona. Le prime limitazioni scatteranno nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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