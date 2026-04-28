In un episodio storico, una regina perde il trono e un fratello comunica la notizia. La scena, rappresentata nel melodramma dipinto da Hayez alla Carrara, richiama un’atmosfera di grande drammaticità. Il dipinto cattura un momento di tensione e sofferenza, con dettagli che richiamano le emozioni di chi vive questa perdita. La rappresentazione artistica mette in evidenza un episodio significativo della storia di questa sovrana.

IL PODCAST. Una regina che perde il trono, un fratello che porta la notizia e una scena che sembra uscita da un’opera lirica. Nel settimo episodio del podcast L’arte in pausa caffè la tela di Francesco Hayez alla Carrara diventa un vero melodramma dipinto. C’è un dipinto all’Accademia Carrara che sembra nato per il palcoscenico. I gesti sono teatrali, le espressioni intense, i costumi ricchi di colore. Tutto ricorda una scena d’opera lirica. Il protagonista di questo racconto è Caterina Cornaro, regina di Cipro nel Quattrocento, ritratta nel momento più drammatico della sua vita. È la scena scelta da Francesco Hayez, uno dei più celebri pittori dell’Ottocento italiano.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caterina Cornaro, il melodramma dipinto da Hayez alla Carrara

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