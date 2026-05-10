Superlega l' orgoglio del presidente Righi | Siamo come l' Nba il mondo ci invidia
Il presidente della Lega volley ha dichiarato con entusiasmo che il campionato di pallavolo sta crescendo da oltre due decenni e ha confrontato la sua lega con la NBA, affermando che il mondo invidia questa crescita. Ha anche espresso il desiderio di ampliare il campionato a 14 squadre e di organizzare partite in Giappone, sottolineando l’ambizione di espandere gli orizzonti del torneo.
Perugia ha conquistato il suo terzo scudetto, dominando la finale contro Civitanova che è ormai un classico. Tre gare, tre sold out. D’altronde, l’attesa era alta per l’epilogo di un campionato che rappresenta il meglio della pallavolo a livello mondiale. La reputazione della Superlega è talmente elevata che, tre settimane fa a Tokyo, quando è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione con la SV League, la lega di pallavolo giapponese, i padroni di casa si sono lasciati andare a una battuta, rivolgendosi agli ospiti italiani: “Siete sempre stati il nostro punto di riferimento, speriamo di rubare qualche vostro segreto e di superarvi”. E Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo Serie A, è stato accolto da applausi e da richieste di autografi nel palazzetto dove si è recato per assistere a una partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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