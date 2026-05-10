Superlega l' orgoglio del presidente Righi | Siamo come l' Nba il mondo ci invidia

Il presidente della Lega volley ha dichiarato con entusiasmo che il campionato di pallavolo sta crescendo da oltre due decenni e ha confrontato la sua lega con la NBA, affermando che il mondo invidia questa crescita. Ha anche espresso il desiderio di ampliare il campionato a 14 squadre e di organizzare partite in Giappone, sottolineando l’ambizione di espandere gli orizzonti del torneo.

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