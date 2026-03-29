Da Dante ai docenti precari | il mondo ci invidia il Rinascimento mentre l’Italia smantella la scuola pubblica

L’Italia, ottava potenza economica mondiale, vanta il 70% del patrimonio UNESCO e ospita figure come Dante, Leonardo e Galileo. Nonostante questa eredità culturale e artistica, il sistema scolastico pubblico sta affrontando sfide significative, tra cui la precarietà dei docenti e la riduzione delle risorse. Questi elementi sollevano questioni sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’istruzione nel paese.

di Francesco Nicolaci L’Italia è l’ottava potenza economica mondiale, culla del 70% del patrimonio Unesco, patria di Dante, Leonardo, Galileo e della “Sesta Napoletana” – quell’accordo armonico che ha insegnato la bellezza al mondo. Siamo il Paese che ha inventato gli strumenti ad arco e i codici musicali usati in ogni parte del globo, da andante a vivace con fuoco. Com’è possibile allora che in questa “fucina della storia” la scuola si sia ridotta a ceneri, trasformata in un’azienda di stampo privatista che vive di burocrazia kafkiana e indigenza endemica? Il contrasto è distopico. Mentre il mondo ancora ci invidia il Rinascimento, noi consumiamo un parricidio silenzioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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