Il successo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina deriva dalla straordinaria performance degli atleti italiani, che hanno conquistato 30 medaglie, un risultato storico. La causa principale di questa impresa risiede nella forte preparazione e nell’efficienza degli impianti sportivi, che hanno offerto condizioni ideali per le competizioni. La cerimonia di chiusura all’Arena di Verona ha celebrato questa vittoria, sottolineando l’entusiasmo e l’orgoglio del paese. La medaglia d’oro è il simbolo di una manifestazione che resterà nella memoria collettiva.

Il grande spettacolo della cerimonia di chiusura nell’Arena di Verona è stata la ciliegina sulla torta di un’edizione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina segnate da uno spettacolo sportivo indimenticabile, una grande prova organizzativa e di efficienza degli impianti, un clima sereno e perfino troppo “allegro” tra gli altleti (vedi l’emergenza preservativi.) e un medagliere azzurro da record, con trenta medaglie vinte e il terzo posto assoluto dell’Italia. Un’Olimpiade nella quale le donne italiane fanno fatto sognare tutti, con Federica Brignone, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida su tutte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Italia da lode: in ghiaccio 30 medaglie. Doppietta struggente nello ski crossIl successo dell’Italia nelle gare di ghiaccio deriva dalla vittoria di 30 medaglie, tra cui una doppietta emozionante nello ski cross.

Dal Cio ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni. Buonfiglio, "Italia da 30 e lode"Kirsty Coventry ha consegnato l'ordine olimpico in oro, la massima onorificenza del Cio, a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

