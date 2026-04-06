Disoccupazione in Liguria gli ultimi dati e cosa è cambiato nell' ultimo anno

Secondo i dati dell'Istat relativi al quarto trimestre del 2025, in Liguria si registra un aumento dell’occupazione rispetto all’anno precedente. In particolare, si nota una crescita nel numero di contratti a tempo pieno e stabile, con un incremento anche nel tasso di occupazione femminile. La disoccupazione complessiva ha mostrato una tendenza alla diminuzione, confermando un miglioramento nel mercato del lavoro regionale.

Più lavoro. Soprattutto più lavoro stabile, a tempo pieno e per le donne. Questa la fotografia dell'Istat secondo i dati del quarto trimestre del 2025. In Liguria si parla di 651mila persone che lavorano, con un tasso di occupazione del 68,8%, superiore alla media nazionale del 62,5%. Contemporaneamente, il tasso di disoccupazione regionale invece si attesta al 4,7%, inferiore alla media italiana del 5,6%. Numeri che vanno di pari passo con quelli dell'osservatorio ligure sul mercato del lavoro. Il report diffuso dalla Regione evidenzia un aumento 2,7% degli occupati nel 2025 rispetto al 2024 (+17.287 unità), che riguarda entrambi i generi ma è più marcato tra le donne (+3,7%) rispetto agli uomini (+2,0%), contribuendo a ridurre il divario di genere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Lavoro, in Liguria cresce l’occupazione stabile e femminile: disoccupazione in calo sotto la media nazionaleNel quarto trimestre 2025 gli occupati salgono a 651mila con un tasso del 68,8% (contro il 62,5% italiano), mentre la disoccupazione scende al 4,7%. A trainare sono lavoro dipendente, contratti a temp ... lavocedigenova.it

Liguria, cresce l’occupazione: più lavoro stabile e femminile sopra la media nazionaleDati Istat 2025: aumentano occupati e contratti a tempo pieno, cala la disoccupazione soprattutto tra le donne ... telenord.it