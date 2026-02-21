Crescono gli infortuni sul lavoro a Monza e Brianza | gli ultimi dati

A Monza e Brianza, il numero di infortuni sul lavoro è aumentato negli ultimi mesi. La causa principale sembra essere l’intensificarsi delle attività industriali e il ritmo più rapido delle aziende locali. Le denunce di incidenti, spesso legati a cadute o ustioni, sono cresciute del 10% rispetto all’anno scorso. Nonostante una lieve diminuzione negli ultimi dati, la situazione richiede ancora attenzione da parte delle imprese e delle autorità. La sicurezza nei luoghi di lavoro resta un obiettivo prioritario.

Seppure si tratti solo di una lieve flessione, gli ultimi dati suggeriscono che per quel che riguarda gli infortuni sul lavoro nel territorio non è ancora tempo di abbassare la guardia. È quanto emerge dal report di Inail sugli infortuni e le malattie professionali occorsi nel 2025 a Monza e Brianza. Sul territorio di Monza Brianza l'anno appena trascorso ha infatti un aumento dello 0,14% rispetto al 2024. Una crescita invero più contenuta rispetto al dato nazionale ma che pure conta ancora casi di infortuni mortali. Sul territorio di Monza Brianza nel 2025 si sono registrati 7.816 infortuni sul lavoro, in aumento dello 0,14% rispetto al 2024.