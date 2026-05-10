Super Atalanta col brivido finale | la Dea batte 3-2 il Milan e ipoteca il settimo posto

Allo stadio di Milano, l’Atalanta ha vinto 3-2 contro il Milan, assicurandosi matematicamente il settimo posto nel campionato. La partita si è conclusa con un gol decisivo nei minuti finali, regalando ai nerazzurri una vittoria sofferta. La squadra ha ottenuto tre punti che garantiscono la posizione in classifica, con i rossoneri che hanno tentato una rimonta nel finale senza riuscirci.

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