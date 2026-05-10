Super Atalanta col brivido finale | la Dea batte 3-2 il Milan e ipoteca il settimo posto
Allo stadio di Milano, l’Atalanta ha vinto 3-2 contro il Milan, assicurandosi matematicamente il settimo posto nel campionato. La partita si è conclusa con un gol decisivo nei minuti finali, regalando ai nerazzurri una vittoria sofferta. La squadra ha ottenuto tre punti che garantiscono la posizione in classifica, con i rossoneri che hanno tentato una rimonta nel finale senza riuscirci.
Milano. A San Siro l’Atalanta si regala una notte magica, seppur con annessa doccia di brividi finale: i nerazzurri battono 3-2 il Milan e intascano tre punti che valgono la certezza matematica di chiudere al settimo posto in campionato. Un piazzamento che, in caso di vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, significherebbe qualificazione alla prossima Conference League per la squadra di Raffaele Palladino. Palladino si affida a Krstovic in qualità di riferimento avanzato, supportato da De Ketelaere e Raspadori, mentre Zalewski è chiamato ad agire largo a sinistra con Zappacosta sul versante opposto. Il match si apre con il sinistro di Rabiot che si stampa sul palo della porta nerazzurra, prima di sfumare sul fondo.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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