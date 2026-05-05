Martedì 5 maggio, i giocatori dell'Atalanta si sono allenati in preparazione della partita di domenica sera contro il Milan, in programma a San Siro alle 20:45. La sfida si inserisce in un match cruciale per la classifica, con il Milan che mira a consolidare il settimo posto. Tra i possibili aggiornamenti, si valuta la possibilità di un ritorno in difesa di un giocatore chiave.

CALCIO. Martedì 5 maggio i nerazzurri si sono allenati in vista della gara di domenica a San Siro (20,45) con i rossoneri. Lo svedese è in ballottaggio con Djimsiti, in attacco Krstovic favorito su Scamacca. Mercoledì 6 squadra a riposo. Rotta sul Milan nella difesa del settimo posto, l’ultimo utile per le speranze europee a patto che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia. Martedì 5 maggio l’Atalanta si è allenata a Zingonia in vista della gara di domenica 10 a San Siro contro i rossoneri (alle 20,45). Palladino è alle prese col sicuro forfait di Bernasconi, che prosegue le terapie dopo la lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, il Milan nel mirino per il settimo posto: Hien potrebbe tornare in difesa

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