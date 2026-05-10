L’Atalanta ha vinto 3-2 contro il Milan al Meazza, confermando il settimo posto in classifica. La squadra bergamasca ha messo in mostra una buona prestazione, riuscendo a superare i padroni di casa in una partita ricca di emozioni. La vittoria ha permesso ai bergamaschi di consolidare la posizione in campionato, offrendo una serata da ricordare ai propri tifosi.

Milano, 10 maggio 2026 – Capolavoro tattico e d’orgoglio dell’Atalanta che si regala un’altra notte da ricordare espugnando ancora una volta il Meazza rossonero, per 3-2, e conquistando il settimo posto. https:sport.quotidiano.netcalciomilanatalanta-368eb941 Dea a quota 58 punti ormai irraggiungibile per la Lazio e l’Udinese e di fatto anche per il Bologna, atteso nel prossimo turno a Bergamo, ma la squadra di Italiano, sotto di nove punti, dovrebbe vincere lunedì a Napoli, poi battere i bergamaschi con almeno tre gol di scarto per ribaltare il confronto diretto e infine vincere anche l’ultima sperando in una contemporanea sconfitta atalantina a Firenze.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta si regala una notte perfetta al Meazza: contro il Milan vince 3-2. E blinda il settimo posto

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