Sulle spiagge È l’ora della trasparenza

Il settore balneare ha richiesto una proroga delle concessioni fino al 2033 e il blocco delle gare pubbliche, provocando un rinnovato confronto sulla gestione del demanio marittimo. Le proposte sono state presentate come risposta alle attuali difficoltà del comparto. La questione riguarda principalmente il futuro delle concessioni sulle spiagge e le modalità con cui vengono assegnate. La discussione si concentra ora sulle proposte e le possibili implicazioni di tali richieste.

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Le richieste di proroga delle concessioni balneari fino al 2033 e di blocco delle gare pubbliche, rilanciate dal comparto balneare, riaprono il dibattito sulla gestione del demanio marittimo. Sul punto interviene anche il candidato sindaco Brunello Consorti (nella foto) per la lista “Mare e futuro“, ricordando che "Le spiagge sono beni pubblici concessi temporaneamente per attività turistiche, ma la cui titolarità resta dello Stato e di tutti i cittadini". Dunque secondo Consorti, "le gare (le cosiddette “evidenze pubbliche” ) non devono essere viste come una punizione per gli attuali gestori, ma come lo strumento democratico e legale per garantire che un bene scarso sia gestito nel miglior modo possibile, favorendo l’ innovazione, la qualità dei servizi e l’equo canone per l’erario".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle spiagge "È l’ora della trasparenza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AGRARI beach - MYKONOS (Grecia) la spiaggia di Agrari, Isole Cicladi #mykonos #greece Notizie correlate Il giorno della "Liberazione" da lattine e bottiglie sulle spiagge: scout in azioneSAN VITO DEI NORMANNI - Non una semplice passeggiata in riva al mare, ma una vera e propria missione di civiltà. "Beachline Festival": 200 campi sportivi per il villaggio globale sulle spiagge della Perla VerdeProsegue fino a domenica 12 aprile il “Beachline Festival”, che ha trasformato per un'intera settimana la spiaggia di Riccione in un vero e proprio...