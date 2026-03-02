Precari Covid Figuccia Lega | Servono risposte concrete per le stabilizzazioni

Il deputato della Lega ha chiesto risposte concrete per le stabilizzazioni dei lavoratori precari della sanità, riferendosi alla legge di Bilancio 2026 come un passaggio importante. Questi lavoratori, che da anni svolgono servizi essenziali per i cittadini siciliani, sono al centro dell’attenzione politica in vista di possibili interventi normativi. La questione riguarda l’occupazione e la stabilità di chi opera nel settore sanitario regionale.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 ampliano la platea dei beneficiari e prorogano i termini per la maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2026 “La legge di Bilancio 2026 rappresenta un passaggio decisivo per dare risposte concrete a centinaia di lavoratori precari della sanità che da anni garantiscono servizi essenziali ai cittadini siciliani. È il momento di applicarla fino in fondo, senza ritardi e senza interpretazioni restrittive”. Lo dichiara Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, intervenendo in merito alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali sulla stabilizzazione del personale e sull’internalizzazione delle figure professionali impiegate nei servizi esternalizzati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

