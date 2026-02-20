Emergenza casa Cesena Siamo Noi | Poche risposte concrete Servono scelte non dichiarazioni di principio

Durante la serata pubblica del 19 febbraio a Ponte Abadesse, Cesena Siamo Noi ha denunciato la mancanza di soluzioni pratiche per l’emergenza casa. La discussione ha mostrato come il problema sia difficile da risolvere, ma anche che servano azioni vere, non solo parole. I partecipanti hanno evidenziato che le promesse non bastano e che senza scelte decise la situazione rischia di peggiorare. La richiesta più forte è di interventi concreti per affrontare i bisogni reali delle famiglie in difficoltà.

"Nel corso della serata pubblica del 19 febbraio a Ponte Abadesse, dedicata al tema dell’emergenza abitativa, è emerso con chiarezza quanto il problema sia complesso ma anche quanto, ancora oggi, manchi una risposta realmente strutturata e concreta. Durante l’incontro è stato affermato che per molti anni il tema della casa non è stato considerato prioritario e che solo negli ultimi tempi si è iniziato a correre ai ripari, anche a fronte di una riduzione delle risorse disponibili per le politiche abitative. Sono state richiamate ipotesi discusse in passato, come l’utilizzo di immobili nella disponibilità del sistema bancario, poi rimaste senza seguito.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Emergenza lupi, il comitato: "Non può esistere una convivenza, servono subito risposte concrete" Leggi anche: Accoltellamento in corso Comandini, Cesena Siamo Noi: "La violenza diventata un'abitudine, servono azioni immediate" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Emergenza casa, Cesena Siamo Noi: Poche risposte concrete. Servono scelte, non dichiarazioni di principio. Forlì. Emergenza casa: 231 famiglie sfrattate in provinciaSono 231 le famiglie che, nel 2024, sono state sfrattate nella sola provincia di Forlì-Cesena. Di queste, 83 hanno lasciato l’abitazione in un anno ... corriereromagna.it Emergenza casa, affitti cari e troppi sfratti‘La casa non è un lusso’. È questo il titolo dell’incontro che si terrà giovedì alle 20.45 allo Spazio ... msn.com VintageStore Rinnovo Alessandrini. Ramzuto · Vida Loca. Siamo in fiera a Cesena per questo fine settimana ma il negozio Sabato e aperto - facebook.com facebook Siamo a Cesena e sono gli anni 70', riconoscete nel gruppo qualcuno di questi vivaci giovani #lanostrastoria #essercisempre x.com