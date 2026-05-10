Sul sentiero dei Greci di Calabria con le mamme postine Manuela Caterina Santa e Ivana

Ognuna di loro ha un metodo di lavoro differente ma tutte rispondono a un servizio essenziale per le comunità locali, quello della consegna della corrispondenza. La loro “gita” quotidiana inizia molto presto al mattino e si conclude nel tardo pomeriggio, quando fanno rientro nel Centro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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