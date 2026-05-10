Sul sentiero dei Greci di Calabria con le mamme postine Manuela Caterina Santa e Ivana
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Ognuna di loro ha un metodo di lavoro differente ma tutte rispondono a un servizio essenziale per le comunità locali, quello della consegna della corrispondenza. La loro “gita” quotidiana inizia molto presto al mattino e si conclude nel tardo pomeriggio, quando fanno rientro nel Centro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Leggi anche: Via Crucis sul Sentiero Santa Domenica: si inaugura il percorso con le piastrelle dipinte a mano dall’artista Mirella Onnembo
Reggio Calabria: residente denuncia il degrado a Santa Caterina? Cosa scoprirai Come si può camminare in sicurezza tra la vegetazione incolta? Perché le squadre di pulizia ignorano le strade secondarie del...