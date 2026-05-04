Reggio Calabria | residente denuncia il degrado a Santa Caterina

Un residente di Santa Caterina, a Reggio Calabria, ha segnalato il persistente degrado nel quartiere, evidenziando la presenza di vegetazione incolta che ostacola il passaggio e mette a rischio chi cammina nelle strade secondarie. La denuncia si concentra sul fatto che le squadre di pulizia sembrano trascurare queste vie, lasciando che accumuli di rifiuti e piante cresciute selvaggiamente compromettano la sicurezza e la vivibilità dell’area.

? Cosa scoprirai Come si può camminare in sicurezza tra la vegetazione incolta?. Perché le squadre di pulizia ignorano le strade secondarie del quartiere?. Chi deve rispondere del degrado che dura da anni a Santa Caterina?. Quali legami politici hanno causato l'abbandono di questa zona?.? In Breve Vegetazione invasiva blocca marciapiedi e mobilità pedonale nelle vie secondarie di Santa Caterina.. Gestione parziale delle pulizie limita gli interventi alla sola via principale del quartiere.. Critiche all'ex sindaco per la gestione passata legata al periodo del ponte della vergogna.. Incoerenza politica segnalata tra le dichiarazioni in Piazza Duomo e l'ingresso nel Consiglio Regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: residente denuncia il degrado a Santa Caterina Notizie correlate Reggio Calabria: raid contro il degrado, arresti e pane insalubreLa Polizia Locale di Reggio Calabria ha condotto un’operazione capillare nelle ultime 48 ore, colpendo il fenomeno del commercio illegale,... Reggio Calabria: il cantiere della piscina diventa una pozza di degradoA Reggio Calabria, l’area destinata al nuovo Piazzale della Pace è diventata il simbolo di un progetto che sembra essersi arenato nel nulla. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reggio Calabria, la protesta di una residente: Non pagherò più la tassa sui rifiuti; Reggio Calabria, rifiuti non raccolti da oltre 20 giorni: esasperazione in via Vico Andiloro; Reggio Calabria, vergogna a un passo dal centro: fogna a cielo aperto e sporcizia galleggiante (da più di un mese) | VIDEO; Reggio Calabria caos rifiuti | i camion passano ma non svuotano. Reggio Calabria, cittadina indignata denuncia il degrado: il Comune non ascolta più, la città è abbandonataSpettabile redazione, Inoltro a voi la mia richiesta poiché a quanto pare è rimasto l’unico mezzo tramite il quale i cittadini possono trovare ascolto. Giusto per rimarcare le differenze sbandierate ... strettoweb.com Reggio Calabria, Veronese: scandalo diritti negati: lavoratori disabili senza buoni pasto. Esplode la denuncia politicaIl Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, attacca duramente l’amministrazione di centrosinistra di Reggio Calabria, guidata prima da Giuseppe Falcomatà e oggi, in ... strettoweb.com Reggio Calabria, boom di visitatori al Museo Archeologico nei festivi di primavera https://www.calabrianews24.com/news/478692675078/reggio-calabria-boom-di-visitatori-al-museo-archeologico-nei-festivi-di-primaverautm_source=facebook&utm_medium= - facebook.com facebook