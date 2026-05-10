Studio su 5.500 persone | i figli non garantiscono più felicità

Uno studio condotto su 5.500 persone ha analizzato il legame tra avere figli e il livello di felicità. I risultati indicano che il senso di scopo nella vita non corrisponde necessariamente a una maggiore soddisfazione quotidiana. Inoltre, si è osservato come lo stress legato alla cura dei figli possa influenzare la percezione della felicità nelle coppie. Il rapporto tra genitorialità e benessere emerge come più complesso di quanto si possa pensare.

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