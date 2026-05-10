Studio su 5.500 persone | i figli non garantiscono più felicità
Uno studio condotto su 5.500 persone ha analizzato il legame tra avere figli e il livello di felicità. I risultati indicano che il senso di scopo nella vita non corrisponde necessariamente a una maggiore soddisfazione quotidiana. Inoltre, si è osservato come lo stress legato alla cura dei figli possa influenzare la percezione della felicità nelle coppie. Il rapporto tra genitorialità e benessere emerge come più complesso di quanto si possa pensare.
?? Punti chiave Perché il senso di scopo non coincide con la felicità quotidiana? Come influisce lo stress della cura sulla soddisfazione nelle coppie? Quali fattori sociali determinano davvero il benessere dei nuovi genitori? Quanto incide lo scarto tra aspettative e realtà sulla scelta procreativa??? In Breve Differenza di felicità tra genitori e non genitori di soli 0,3 punti su 10. Senso di significato vitale superiore di meno di un punto per i genitori. Soddisfazione relazionale minore nei g .🔗 Leggi su Ameve.eu
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