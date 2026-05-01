Trenta trasportatori nella zona della Riviera del Brenta sono a rischio di ricorso alla cassa integrazione a causa dell'aumento dei costi del carburante. La situazione riguarda professionisti del settore che potrebbero dover affrontare una sospensione temporanea dell’attività lavorativa. La questione sta attirando l’attenzione tra le aziende coinvolte e le associazioni di categoria, che monitorano da vicino l’evolversi della vicenda.

? Cosa sapere Trenta lavoratori della Riviera del Brenta rischiano la cassa integrazione per rincaro carburante.. L'aumento del gasolio dovuto alle tensioni con l'Iran minaccia quaranta aziende artigiane locali.. Trenta lavoratori del settore autotrasporti nella Riviera del Brenta rischiano la cassa integrazione a causa di un rincaro del carburante che minaccia la sopravvivenza di decine di piccole imprese locali. Mentre ci si siede al tavolino della piazza in questo inizio di maggio, l’aria che tira tra le strade della nostra Riviera non è quella leggera della primavera, ma una pesantezza che grava sulle spalle di chi guida i camion. La situazione è arrivata a un punto di rottura per le circa quaranta aziende artigiane che operano nel comprensorio dell’autotrasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riviera del Brenta: 30 trasportatori a rischio cassa integrazione

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