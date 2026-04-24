Ornitologia studenti da tutto il mondo in riviera

Un gruppo di studenti provenienti da vari paesi si è recato in riviera per approfondire le proprie conoscenze in campo ornitologico. Durante la visita, hanno incontrato un esperto del settore e hanno avuto l'opportunità di esplorare l’Oasi Costiera, un luogo dedicato alla tutela e allo studio degli uccelli migratori. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse nazioni interessati alla biologia e all’osservazione dei volatili.

Un nutrito gruppo di studenti appassionati di ornitologia ha raggiunto Cesenatico per incontrare l’esperto Sandro Brina e visitare l’Oasi Costiera. Sono tutti giovani provenienti dalla Turchia, Spagna (dalla Catalogna), Messico, Colombia e Guatemala. A portarli in riviera è un Progetto Erasmus dell’Unione Europea, centrato sull’apprendimento delle tecniche di studio della migrazione degli uccelli. Il loro insegnante è l’ornitologo Sandro Brina, noto nel mondo scientifico per le sue teorie sullo spostamento migratorio di diverse specie e per aver individuato la Via Caucasica come rotta primaria per le migrazioni primaverili, grazie alla funzionalità delle sue due Stazioni di ricerca installate entrambe nelle campagne di Sala di Cesenatico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ornitologia, studenti da tutto il mondo in riviera Notizie correlate Leggi anche: Pasqua acrobatica in riviera: oltre 1.500 presenze da tutto il mondo per i campionati internazionali