Gli studenti si sono riuniti nella Sala della Figc presso la sede della Lnd Umbria per un evento organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia. La manifestazione ha affrontato temi come il bullismo, il cyberbullismo e il degrado nelle scuole, con interventi e discussioni dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Durante l'incontro, è stato anche presentato un messaggio contro la violenza, con un dibattito aperto tra i partecipanti.

Gli studenti scendono in campo contro ogni forma di violenza. Si è svolto nella Sala della Figc nella sede della Lnd Umbria, l’evento promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia dedicato alla lotta a bullismo, cyberbullismo e degrado in ambito scolastico. Ad aprire i lavori sono stati Fabrizio Fratini, vice direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’assessore Tizi, il prefetto di Perugia Francesco Zito, il Questore Dario Sallustio, il comandante dei Carabinieri Sergio Molinari e il comandante della Guardia di Finanza Stefano Pietrosanti. Dopo l’introduzione della professoressa Sallemi, referente della Consulta Provinciale degli Studenti e dell’Ufficio Scolastico, si è sviluppato un intenso e partecipato momento di confronto con esperti e testimoni impegnati quotidianamente nella prevenzione della violenza giovanile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti contro la violenza: "Il bullo è solo uno sfigato"

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