A Saline Joniche, presso la delegazione municipale, è stata inaugurata sabato 11 aprile 2026 la mostra intitolata

A Saline Joniche, presso la delegazione municipale, si è aperta sabato 11 aprile 2026 l’esposizione intitolata Come eri vestita. L’iniziativa, voluta dall’Associazione Quote Rosa, mira a colpire i pregiudizi e gli stereotipi legati alla violenza di genere attraverso un percorso di sensibilizzazione che ha come protagonista assoluto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo Montebello-Motta San Giovanni. Il peso delle parole dei giovani di Montebello e Motta San Giovanni. La sala della delegazione municipale ha registrato una partecipazione massiccia da parte delle nuove generazioni. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Montebello-Motta San Giovanni non sono stati semplici spettatori, ma hanno trasformato l’inaugurazione in un momento di riflessione civile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti contro il pregiudizio: la mostra che sfida la violenza

Gli studenti del Ruffilli raccontano la violenza contro le donne nella mostra "Azioni Collettive 2"In occasione della Giornata internazionale della donna, dal 23 febbraio al 10 marzo CoopAlleanza3.