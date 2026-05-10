Studentesca Andrea Milardi | doppietta ai Regionali verso lo scudetto

Durante i campionati regionali, la studentessa Andrea Milardi ha conquistato due medaglie, avvicinandosi alla qualificazione europea. Gli atleti che hanno raggiunto il minimo richiesto per partecipare ai prossimi campionati continentali sono stati annunciati, tra cui proprio Milardi. Nel confronto tra le squadre, la Studentesca è riuscita a battere le Fiamme Gialle, ottenendo una vittoria significativa in vista delle competizioni nazionali e internazionali.

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