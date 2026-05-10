Studentesca Andrea Milardi | doppietta ai Regionali verso lo scudetto
Durante i campionati regionali, la studentessa Andrea Milardi ha conquistato due medaglie, avvicinandosi alla qualificazione europea. Gli atleti che hanno raggiunto il minimo richiesto per partecipare ai prossimi campionati continentali sono stati annunciati, tra cui proprio Milardi. Nel confronto tra le squadre, la Studentesca è riuscita a battere le Fiamme Gialle, ottenendo una vittoria significativa in vista delle competizioni nazionali e internazionali.
? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno ottenuto il minimo europeo?. Come ha fatto la Studentesca a superare le Fiamme Gialle?. Quali prestazioni hanno garantito l'accesso alle finali nazionali?. Perché questo successo cambia gli equilibri dell'atletica nel Lazio?.? In Breve Alessandro Nobili ottiene il minimo europeo con 63,06 metri nel lancio del martello.. Cristina Morelli segna 4:23.56 nei 1500 metri verso gli Europei di Rieti.. Edoardo Petriaggi registra 21,97 secondi nei 200 metri della categoria Allievi.. Rieti ospiterà gli Europei Under 18 dal 16 al 19 luglio prossimo.. La Studentesca Andrea Milardi conquista la vetta della classifica maschile e femminile al Campionato regionale Under 18, consolidando la propria posizione in vista dello scudetto a Majano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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