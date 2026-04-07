Inter patto scudetto e rinascita | il 5-2 alla Roma lancia la volata finale verso lo Scudetto

L'Inter ha ottenuto una vittoria di 5-2 contro la Roma, che le permette di rafforzare la posizione in classifica e avvicinarsi alla conquista dello scudetto. Dopo un periodo caratterizzato da momenti difficili, il team nerazzurro si è riunito intorno a Chivu per difendere la leadership. La partita rappresenta un passo importante nella corsa al titolo, con la squadra che punta a mantenere il vantaggio nelle prossime gare.

Inter News 24 Inter, dopo le nubi delle ultime settimane, il gruppo nerazzurro si compatta intorno a Chivu per blindare il primato. La travolgente vittoria per 5-2 contro la Roma potrebbe rappresentare il vero spartiacque della stagione dell’ Inter. Il successo arriva come una boccata d’ossigeno dopo un periodo opaco, segnato dai mezzi passi falsi contro Atalanta e Fiorentina e dalla delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali dei blocchi azzurro e polacco. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno risposto sul campo, portandosi a +7 sul Napoli di Conte e a +9 sul Milan di Allegri. Con sole sette gare al termine, il traguardo è vicino, ma la società impone la massima concentrazione per trasformare l’amarezza recente in trionfi storici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, patto scudetto e rinascita: il 5-2 alla Roma lancia la volata finale verso lo Scudetto Inter-Genoa 2-0, i nerazzurri continuano la volata verso lo scudettoL’Inter dimentica l’eliminazione dalla Champions League e riprende la sua marcia verso il suo 21esimo scudetto. Leggi anche: Volata verso il futuro. Sprint Scudetto e addio. Sarà una nuova Inter Temi più discussi: Non possono sfuggirci: Scudetto e Coppa Italia, patto Inter. Giocatori chiusi nello spogliatoio; Inter, il ‘patto’ nello spogliatoio: Scudetto e Coppa Italia, obiettivo Double; Retroscena Inter, la mossa a sorpresa della squadra prima della sfida con la Roma; Inter, missione scudetto. Società ad Appiano per gli azzurri: Dialoghi con tutti i giocatori. Non possono sfuggirci: Scudetto e Coppa Italia, patto Inter. Giocatori chiusi nello spogliatoioMILANO - Un vertice nello spogliatoio, con i giocatori convocati nello stanzone su iniziativa di un paio di senatori dopo aver chiesto il permesso a Cristian Chivu. Si sono chiusi nello stanzone: si s ... tuttosport.com CdS - Nuova Inter col patto del venerdì: cosa è successo ad Appiano prima della RomaNella vittoria contro la Roma sono rimaste impresse le grandi esultanze dopo i gol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nelle celebrazioni c'è stata una partecipazione totale, coinvolgente, insie ... msn.com Conte non molla l’Inter! Juve, balzo Champions La prima pagina del 7 aprile #Tuttosport - facebook.com facebook CdS - Nuova #Inter col patto del venerdì: cosa è successo ad Appiano prima della Roma x.com