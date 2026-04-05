L'Inter schianta la Roma 5-2 doppietta di Lautaro | segnale forte a Napoli e Milan per lo scudetto

L'Inter ha battuto la Roma 5-2 in una partita valida per il campionato di Serie A. Lautaro Martinez ha segnato due volte, contribuendo alla vittoria con altre reti di Calhanoglu, Thuram e Barella. L'attaccante argentino è tornato in campo e ha portato i nerazzurri a una distanza di nove punti dal secondo posto. La squadra di casa ha ottenuto tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica.

Il rientro dell'attaccante argentino spinge i nerazzurri a +9 sul secondo posto. In gol anche Calhanoglu, Thuram (autore di assist) e Barella. La squadra di Chivu in fuga al primo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maicon sicuro: “Inter più forte di Milan e Napoli, vincerà lo scudetto” Napoli-Milan e Inter-Roma, la giornata che decide lo scudetto: possibili combinazioni e calendari a confrontoLa 31ª giornata di Serie A si presenta come uno snodo cruciale nella corsa scudetto. Argomenti più discussi: Conto alla rovescia per Inter - Roma, ansia per Wesley e Soulé si cura nella camera iperbarica; Playoff europei, tutte le squadre qualificate: chi è volato al Mondiale?; Champions: Roma, Como e Juve in corsa per un posto. Calendario, classifica Serie A e sceari; Incidente a Montemarciano, schianto tra auto lungo la Provinciale 20: feriti i due conducenti portati all'ospedale di Torrette. Il dato INQUIETANTE che racconta il momento di crisi dell’InterNell’ultima partita prima della sosta per le nazionali l’ Inter non riesce a trovare la vittoria e si schianta contro la Fiorentina. 1-1 il risultato finale, nonostante il gol di Pio Esposito avesse r ... passioneinter.com Grave incidente a Venezia: barca si schianta mentre un padre è con il figlio piccolo >> https://tinyurl.com/3pcfka33 facebook