Strumenti musicali in prestito Progetto di Common Sounds

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La musica come strumento di coesione sociale. La Provincia di Sondrio è stata riconosciuta ente capofila del progetto europeo "Common Sounds: Music as an engine to co-create wider communities in the Valley" (Suoni Comuni: la musica come motore per co-creare comunità più ampie nella Valle), iniziativa finanziata nell’ambito del programma Co-Create New European Bauhaus – EIT Urban Mobility. Il progetto, presentato in un contesto altamente competitivo caratterizzato da un numero molto elevato di candidature, è stato finanziato con un contributo pari a 44.982,50 euro su un budget complessivo di 63.500 euro e ha una durata 10 mesi. Complessivamente sono state ricevute oltre 4.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

strumenti musicali in prestito progetto di common sounds
© Ilgiorno.it - Strumenti musicali in prestito. Progetto di Common Sounds
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Il Charity Shop diventa risorsa. Strumenti musicali per i bambini donati col progetto di Monnalisadi Sonia Fardelli Strumenti musicali in dono per gli ospiti del centro diurno Tamgram e giochi per i bambini della scuola dell’infanzia.

Leggi anche: Da Icom strumenti musicali giocattolo alle associazioni

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web