La musica come strumento di coesione sociale. La Provincia di Sondrio è stata riconosciuta ente capofila del progetto europeo "Common Sounds: Music as an engine to co-create wider communities in the Valley" (Suoni Comuni: la musica come motore per co-creare comunità più ampie nella Valle), iniziativa finanziata nell’ambito del programma Co-Create New European Bauhaus – EIT Urban Mobility. Il progetto, presentato in un contesto altamente competitivo caratterizzato da un numero molto elevato di candidature, è stato finanziato con un contributo pari a 44.982,50 euro su un budget complessivo di 63.500 euro e ha una durata 10 mesi. Complessivamente sono state ricevute oltre 4.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strumenti musicali in prestito. Progetto di Common Sounds

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