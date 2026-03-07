Il Charity Shop diventa risorsa Strumenti musicali per i bambini donati col progetto di Monnalisa

Un progetto promosso da Monnalisa ha portato strumenti musicali al Charity Shop, destinati ai bambini del centro diurno Tamgram e alla scuola dell’infanzia. Le donazioni comprendono anche giochi, pensati per arricchire le attività dei piccoli. Le risorse vengono consegnate direttamente ai destinatari, contribuendo a offrire nuove opportunità di svago e sviluppo ai bambini coinvolti.

di Sonia Fardelli Strumenti musicali in dono per gli ospiti del centro diurno Tamgram e giochi per i bambini della scuola dell'infanzia. Un obiettivo centrato grazie ad un progetto sociale che coinvolge l'intera comunità del paese. A pochi mesi dall'apertura del Temporary Charity Shop del gruppo Monnalisa a Rassina in piazza Mazzini sotto il porticato del palazzo comunale, si sono concretizzati gli scopi sociali e di solidarietà alla base del progetto territoriale volto a sostenere iniziative utili alla comunità tramite la vendita di vestiario, calzature e accessori per bambini a prezzi calmierati. Il Temporary Charity nasce dalla collaborazione tra il comune, la Fondazione Monnalisa, l'Associazione Carnevale e una rete di volontarie che ne garantiscono l'apertura e la gestione.