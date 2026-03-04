Da Icom strumenti musicali giocattolo alle associazioni

Icom Spa, azienda produttrice di strumenti musicali giocattolo, ha deciso di sostenere le associazioni dedicate ai bambini attraverso un gesto di solidarietà. La società ha avviato un'iniziativa che coinvolge donazioni e supporto diretto alle organizzazioni che si occupano di assistenza e attività per i più piccoli. L’obiettivo è fornire aiuto concreto a chi opera nel settore infantile con risorse e strumenti.

Un gesto concreto di solidarietà a favore dei più piccoli. Anche quest'anno infatti Icom Spa, che commercializza strumenti musicali giocattolo con il marchio Bontempi, ha rinnovato la propria donazione destinata alle associazioni cittadine attive nel sociale, offrendo strumenti musicali giocattolo per i bambini che vivono situazioni di disagio o fragilità. Donazioni, nello specifico destinate a: Caritas, Opera Don Ricci, Croce Rossa Italiana e Fondazione Sagrini. Un'iniziativa che si conferma nel tempo e che punta a portare un sorriso ai più giovani, attraverso il supporto delle associazioni impegnate quotidianamente sul territorio. Il vice sindaco reggente Mauro Torresi ha espresso gratitudine all'azienda per aver scelto ancora una volta Fermo e per l'attenzione rivolta agli enti che operano nel settore sociale.