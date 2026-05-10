Stretto di Hormuz audizione dei ministri Tajani e Crosetto

Da lopinionista.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio alle 8.15 si terrà un’audizione dei ministri Tajani e Crosetto presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L’incontro coinvolgerà le Commissioni interessate e si concentrerà sulla situazione nel stretto di Hormuz. La sessione sarà pubblica e prevede l’intervento dei ministri per fornire aggiornamenti sulle attività e le strategie di sicurezza nella zona.

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Mercoledì 13 maggio, alle ore 8.15, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera anche con la traduzione nella lingua dei segni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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