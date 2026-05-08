crosetto tajani il 13 maggio audizione alla camera su hormuz

Mercoledì 13 maggio, la Camera dei deputati terrà un’udienza in aula alle 10:30 dedicata alla discussione sulla situazione nello Stretto di Hormuz. La seduta prevede l’audizione di rappresentanti delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di approfondire i recenti sviluppi nella regione. La riunione si inserisce nel contesto di incontri programmati tra i membri dell’esecutivo e il Parlamento per trattare questioni di sicurezza e geopolitica legate a quell’area.

Lo ha annunciato Mulè, presidente di turno a Montecitorio. La seduta inizierà alle 10:30, dopo gli interventi dei due ministri. Mercoledì 13 maggio la seduta dell’Aula della Camera dei deputati «inizierà alle 10:30 al fine di consentire lo svolgimento dinnanzi alle commissioni III e IV dell’audizione dei ministri degli Esteri e della Difesa», Antonio Tajani e Guido Crosetto, «sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz». Lo ha annunciato Giorgio Mulè, presidente di turno a Montecitorio. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) .🔗 Leggi su Lettera43.it

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