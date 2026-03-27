G7 dei ministri degli Esteri a Parigi | Riaprire lo stretto di Hormuz Tajani | Garantiamo navigazioni con missioni europee

Durante il vertice dei ministri degli Esteri del G7 a Parigi, è stata richiesta la riapertura dello stretto di Hormuz. Un rappresentante europeo ha annunciato che saranno garantite le navigazioni attraverso missioni specifiche. Nella dichiarazione finale, i ministri hanno anche chiesto la fine immediata degli attacchi contro civili e infrastrutture nel Medioriente.

I ministri degli Esteri del G7 nella dichiarazione congiunta al termine del vertice presso l'Abbazia di Vaux-de-Cernay alle porte di Parigi hanno chiesto "la cessazione immediata degli attacchi contro la popolazione civile e le infrastrutture" in merito alla guerra in corso in Medioriente. "Non vi è alcuna giustificazione per prendere di mira deliberatamente i civili nei conflitti armati o per attaccare le sedi diplomatiche", si legge ancora. I Paesi hanno anche "ribadito l'assoluta necessità di ripristinare in modo permanente la navigazione libera e sicura nello Stretto di Hormuz, in conformità con la Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con il diritto del mare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - G7 dei ministri degli Esteri a Parigi: "Riaprire lo stretto di Hormuz". Tajani: "Garantiamo navigazioni con missioni europee" Articoli correlati G7, Francia ospita la riunione dei ministri degli EsteriIl ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ospiterà i suoi omologhi del G7 nei pressi di Versailles, alle porte di Parigi, giovedì e venerdì. Starmer: ‘piano con gli alleati per riaprire lo Stretto di Hormuz’“Alla fine dobbiamo riaprire lo Stretto di Hormuz per garantire stabilità al mercato – afferma Starmer -. Contenuti utili per approfondire G7 dei ministri degli Esteri a Parigi... Temi più discussi: G7 ministri degli Esteri a Parigi, i partecipanti e i temi in agenda; G7, Francia ospita la riunione dei ministri degli Esteri; Terza riunione dei Ministri degli Esteri del G7 a Cernay-la-Ville in Francia; Il Ministro Tajani in missione in Francia per la riunione Ministeriale G7 Esteri - Aise.it. G7 dei ministri degli Esteri a Parigi: Riaprire lo stretto di Hormuz. Tajani: Garantiamo navigazioni con missioni europeeSulla guerra, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato: Prevediamo di concluderla al momento opportuno, nel giro di poche settimane, non di mesi ... ilgiornale.it Dichiarazione Congiunta dei Ministri degli Esteri del G7 sulla situazione in Iran e la stabilità regionale(ASI) Riceviamo e Pubblichiamo - Noi, Ministri degli Esteri G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, insieme all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea ... agenziastampaitalia.it Il Ministro Antonio Tajani ha partecipato alla riunione dei Ministri degli Esteri G7 a Cernay-la-Ville, #Francia. “Abbiamo ribadito l’assoluta necessità di ripristinare in modo permanente la libertà di navigazione sicura e senza pedaggi nello Stretto di Hormuz, in li - facebook.com facebook Il Ministro @Antonio_Tajani ha partecipato alla riunione dei Ministri degli Esteri G7 a Cernay-la-Ville, #Francia. “Abbiamo ribadito l’assoluta necessità di ripristinare in modo permanente la libertà di navigazione sicura e senza pedaggi nello Stretto di Hormuz, i x.com