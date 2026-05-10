Strappo fra Vero Volley e il Veliero La compagnia abbandona il festival

Si registra un momento di tensione tra il Vero Volley e il Veliero, con quest’ultimo che ha deciso di lasciare il festival dedicato all’inclusione, intitolato ’True love impact’. La decisione è stata comunicata in seguito a divergenze emerse durante l’organizzazione e ha portato a un'interruzione improvvisa della partecipazione della compagnia al evento. La situazione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e gli altri partecipanti.

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