Strappo fra Vero Volley e il Veliero La compagnia abbandona il festival
Si registra un momento di tensione tra il Vero Volley e il Veliero, con quest’ultimo che ha deciso di lasciare il festival dedicato all’inclusione, intitolato ’True love impact’. La decisione è stata comunicata in seguito a divergenze emerse durante l’organizzazione e ha portato a un'interruzione improvvisa della partecipazione della compagnia al evento. La situazione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e gli altri partecipanti.
Il festival del Vero Volley all’insegna dell’inclusione ’True love impact’ sta trascinando con sé una serie di polemiche. Dopo il caso Povia, cancellato dal cartellone in extremis, ora si è aperto un fronte con la compagnia teatrale ’ Il Veliero ’, che valorizza i portatori di handicap ed è un’icona monzese di inclusione e valorizzazione della diversità, sotto la direzione artistica di Enrico Roveris e Alfredo Colina. "Avremmo dovuto esibirci mercoledì sera, all’inizio in apertura del concerto di Povia (cancellato) e poi dell’esibizione di Michele Ballo, il cantante e violoncellista di Amici – spiega Roveris –. Sta di fatto che alle 20 di mercoledì ho portato via dal Pala Opiquad tutta la compagnia, tutto il gruppo e tutte le famiglie intervenute, perché non abbiamo avuto modo di svolgere le prove tecniche, così come da accordi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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