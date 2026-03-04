LIVE Vallefoglia-Milano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il terzo set Vero Volley si avvicina alla semifinale

La partita tra Vallefoglia e Milano, valida per la Serie A1 femminile, è iniziata con il terzo set. La squadra ospite, Milano, si trova in vantaggio per 2-0 dopo aver vinto i primi due set. Durante il set in corso, Egonu ha segnato con una diagonale, mentre Candi ha realizzato un ace centrale. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato.

6-6 Butigan con l'attacco in diagonale, Egonu non riesce a contenerlo. 1-1 Risolve Danesi dal centro, dopo la difesa di Vallefoglia sull'attacco di Egonu. 21.20 11 punti per Paola Egonu, miglior marcatrice dei primi due set. Per Milano hanno fatto la differenza, finora, i 10 muri vincenti per Milano, contro i 3 di Vallefoglia. 19-24 Il servizio di Danesi mette in difficoltà la difesa di Vallefoglia, che non riesce a tenere la palla in campo. 17-21 Egonu trova la diagonale vincente. Esce Lanier per far posto a Cagnin. 16-20 Due grandi difese di Vallefoglia su Egonu e Lanier, ma Bici si fa murare da Danesi. 15-19 Egonu con la diagonale stretta, colpo che le sta riuscendo particolarmente bene in questo match. 14-17 Attacco dal centro di Kurtagic. 14-16 Sulla rete il servizio di Egonu. 13-16 Piva trova il mani out di