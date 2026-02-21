LIVE Milano-Scandicci 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-19 la Numia Vero Volley vince il 1° set

Miura ha segnato il primo punto della partita, portando la Vero Volley in vantaggio grazie a un ace. La squadra di casa ha deciso di accelerare subito, con una serie di battute efficaci e attacchi precisi. La difesa di Scandicci ha tentato di contrastare, ma ha incontrato difficoltà nel bloccare le schiacciate di Milano. La partita si è subito infiammata, con il primo set che si decide in favore delle lombarde. La sfida prosegue con intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Fast vincente di Mancini 7-7 Muroooo Pietriniiii!! La schiacciatrice di Milano chiude la strada a Ruddins. 6-7 Parallela vincente di Ruddins dalla seconda linea. 6-6 Diagonale di Pietrini da posto 4. 5-6 Errore al servizio Milano 5-5 Diagonale di Egonu alla seconda linea. 4-5 MOOOOOMONSTEEER BLOOOOOCK BOSETTI!! 4-4 Graziani chiude sulla rete dopo l'ennesima splendida difesa di Fersino 4-3 C'è l'ammissione del tocco. 3-4 Lunga la diagonale di Egonu, non c'è tocco del muro secondo l'arbitro. Challenge chiamato da Lavarini 3-3 Attacco vincente di Franklin Bergamo vince 26-24 il primo set con Macerata, che può recriminare per essere stata avanti per larghi tratti 3-2 Attacco vincente di Egonu 2-2 Errore al servizio Milano 2-1 Primo tempo Danesi.