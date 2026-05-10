Questa mattina è partita la gara di StraFerrara, con oltre 8.000 partecipanti iscritti, segnando un nuovo record di adesioni. I corridori si sono distribuiti su due percorsi, dando il via a un evento che coinvolge un numero senza precedenti di persone. La manifestazione si svolge in una giornata di sole e si prevede che ci saranno momenti di grande affluenza lungo tutto il percorso.

Al via stamani la StraFerrara, saranno oltre 8mila i partecipanti, nuovo record assoluto di iscrizioni. Un evento organizzato dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd, la StraFerrara è una corsa e camminata non competitiva aperta a tutti, runner, camminatori, famiglie, bambini, persone di ogni età e livello di preparazione. La partenza è fissata alle 10 dalla piazza della Cattedrale, punto d’inizio e di arrivo di una giornata pensata per unire sport, benessere e divertimento. Per permettere a tutti di partecipare, sono previsti due percorsi con caratteristiche diverse. Uno più breve e accessibile da 5 km, ideale anche per chi è alla prima esperienza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - StraFerrara, oggi si parte. In 8mila sui due percorsi. Scatta un’edizione record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bonus Moto 2026, si parte: oggi scatta lo sconto da 4.000 euro. Ecco la procedura lampo per non restare fuoriDa oggi, mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 12, sono ufficialmente aperte le prenotazioni per l’ecobonus dedicato all’acquisto di...

Leggi anche: Vivicittà Livorno, domenica 12 aprile si corre l'edizione 2026: iscrizioni e percorsi