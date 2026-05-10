StraFerrara oggi si parte In 8mila sui due percorsi Scatta un’edizione record

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è partita la gara di StraFerrara, con oltre 8.000 partecipanti iscritti, segnando un nuovo record di adesioni. I corridori si sono distribuiti su due percorsi, dando il via a un evento che coinvolge un numero senza precedenti di persone. La manifestazione si svolge in una giornata di sole e si prevede che ci saranno momenti di grande affluenza lungo tutto il percorso.

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Al via stamani la StraFerrara, saranno oltre 8mila i partecipanti, nuovo record assoluto di iscrizioni. Un evento organizzato dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd, la StraFerrara è una corsa e camminata non competitiva aperta a tutti, runner, camminatori, famiglie, bambini, persone di ogni età e livello di preparazione. La partenza è fissata alle 10 dalla piazza della Cattedrale, punto d’inizio e di arrivo di una giornata pensata per unire sport, benessere e divertimento. Per permettere a tutti di partecipare, sono previsti due percorsi con caratteristiche diverse. Uno più breve e accessibile da 5 km, ideale anche per chi è alla prima esperienza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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