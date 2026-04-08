Vivicittà Livorno domenica 12 aprile si corre l' edizione 2026 | iscrizioni e percorsi

Domenica 12 aprile si terrà l’edizione 2026 di Vivicittà a Livorno, una manifestazione podistica di 10 chilometri. La corsa attraverserà il centro storico della città, proseguirà sul lungomare e terminerà presso il campo scuola locale. Le iscrizioni sono aperte e i partecipanti possono scegliere tra diversi percorsi. L’evento coinvolge anche aspetti sociali e sportivi, attirando appassionati di varie età.

Un evento all'insegna dello sport e del sociale. Domenica prossima 12 aprile si correrà l'edizione 2026 di Vivicittà, l'appuntamento podistico di 10 chilometri che si snoderà in un tracciato che toccherà la parte vecchia di Livorno, per poi sfociare sul lungomare e far rientro al campo scuola di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Podismo, le gare del 12 e 19 aprile. Vivicittà e Oliveto. La primavera di corsa Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri. Temi più discussi: Vivicittà, è conto alla rovescia: Arezzo, Livorno e Siena le sedi toscane mentre a Firenze si corre in carcere; Torna Vivicittà, 38° edizione della manifestazione podistica non competitiva ricca di tante novità; Vivicittà Palermo, domenica 12 aprile: viabilità modificata per la 42ª edizione; Firenze - C'è Vivicittà Porte Aperte presso la casa circondariale Mario Gozzini sabato 11 aprile. Vivicittà domenica 12 aprile in 40 città: anche a Civitavecchia la corsa più grande del mondoLa XII edizione del Memorial Leda Gallinari in campo femminile e l’ VIII edizione del Memorial Francesco De Fazi in campo maschile La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per porta ... terzobinario.it Podismo, le gare del 12 e 19 aprile. Vivicittà e Oliveto. La primavera di corsaAppuntamento domenica prossima per Vivicittà. La corsa di primavera, una vera e propria classica del calendario aretino organizzata dall’Uisp, ... sport.quotidiano.net VIVICITTÀ, ANCHE LIVORNO IN GARA DOMENICA Tra le decine di sedi impegnate domenica nel Vivicittà c’è anche Livorno. Parliamo della grande manifestazione Uisp che mette a confronto e raggruppa in una classifica compensata le prove allestite su 10 - facebook.com facebook