strada san zeno fra lavori e progetti

L’amministrazione comunale di Galeata ha incontrato recentemente i residenti di Strada San Zeno per discutere dei lavori svolti e dei progetti in corso. L’incontro si è svolto a tre anni dall’insediamento della giunta guidata dal sindaco e anche a tre anni dall’alluvione che ha colpito la zona. Durante l’appuntamento sono stati fatti il punto sugli interventi realizzati e sui lavori previsti.

L’amministrazione comunale di Galeata ha incontrato nei giorni scorsi i cittadini di Strada San Zeno per fare il punto su quanto realizzato per la loro comunità a tre anni dall’insediamento della giunta guidata dal sindaco Francesca Pondini e altrettanto a tre anni dalla rovinosa alluvione. "È il primo degli appuntamenti con i cittadini che abbiamo messo in cantiere – commenta la prima cittadina – per illustrare e fare il punto su quanto è stato realizzato, ma soprattutto a rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini, fondato su trasparenza, ascolto e confronto. Buona la risposta numerica in termini di presenze e di confronto"....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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