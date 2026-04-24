Ricostruzione lungo Lamone Senio e Santerno | 80 milioni di lavori realizzati e altrettanti fra cantieri in corso e progetti
Nella provincia di Ravenna sono stati completati lavori per un totale di 80,2 milioni di euro riguardanti la sicurezza idraulica lungo i fiumi Lamone, Senio e Santerno. Attualmente sono in corso interventi e progetti per altri 80,9 milioni di euro. I lavori interessano diverse aree e sono stati avviati in risposta alle frequenti alluvioni che hanno colpito il territorio.
Opere già realizzate per 80,2 milioni di euro e ulteriori per 80,9 milioni tra cantieri in corso e interventi in progettazione: è questo il quadro della sicurezza idraulica in provincia di Ravenna, uno dei territori più colpiti dalle alluvioni, relativo ai fiumi Lamone, Senio e Santerno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Si parla di: Ricostruzione post alluvione, gli interventi per la sicurezza idraulica in provincia di Ravenna.
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