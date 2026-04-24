Ricostruzione lungo Lamone Senio e Santerno | 80 milioni di lavori realizzati e altrettanti fra cantieri in corso e progetti

Nella provincia di Ravenna sono stati completati lavori per un totale di 80,2 milioni di euro riguardanti la sicurezza idraulica lungo i fiumi Lamone, Senio e Santerno. Attualmente sono in corso interventi e progetti per altri 80,9 milioni di euro. I lavori interessano diverse aree e sono stati avviati in risposta alle frequenti alluvioni che hanno colpito il territorio.