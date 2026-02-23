Chiuso un tratto della strada fra Grisì e Camporeale | Lavori in corso ma è emergenza per i residenti

Una perdita di sottosuolo ha causato la chiusura della strada provinciale 30 tra Grisì e Camporeale. I lavori di riparazione sono iniziati subito dopo il cedimento, che ha reso impossibile il passaggio dei veicoli. I residenti si trovano a dover affrontare disagi quotidiani, soprattutto per raggiungere i servizi essenziali. La strada rimane chiusa mentre le squadre operano per ripristinare la sicurezza e riaprire il traffico.

Sopralluogo del consigliere metropolitano Costanza e dell'assessore monrealese Mannino: "Abbiamo chiesto di verificare se esistano le condizioni per un transito parziale. La priorità assoluta riguarda i mezzi di soccorso". La Città metropolitana: "L'obiettivo è uno solo: ripristinare nel più breve tempo possibile sicurezza e regolare viabilità" La strada provinciale 30, nel tratto che collega la frazione di Grisì (comune di Monreale) a Camporeale è chiusa per un cedimento da venerdì 13 febbraio e da una settimana sono in corso i lavori di ripristino. Ma nel frattempo sono numerosi i disagi per chi vive da quelle parti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Caduta massi in strada, operazioni di ripristino ancora in corso: resta chiuso tratto della Statale 89

Disagi tra Grisì e Camporeale, lavori al via: “Priorità ai mezzi agricoli e ai sanitari”La strada provinciale tra Grisì e Camporeale si interrompe per lavori urgenti, causati da un cedimento improvviso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Incidente a Demonte, chiuso temporaneamente un tratto della strada statale; Cade un grosso ramo sulla carreggiata, chiuso un tratto di via di Castel Fusano; Chiuso per frana un tratto della Ss728 di Pantano a Perugia; Cede terrapieno, chiuso al traffico un tratto della provinciale 90 Castelsardo–Santa Teresa Gallura.

Pontina, tir si ribalta. Tratto di strada chiuso e traffico in tiltLunedì nero per i pendolari della Pontina: un tir si è ribaltato in direzione Roma, all’altezza di via del Tufetto, la circolazione stradale ora è nel caos. ilmessaggero.it

Giarre, viale Libertà: tratto chiuso e traffico in tilt per cornicioni pericolantiTraffico in tilt, questo pomeriggio in viale Libertà a Giarre dove è stato chiuso un tratto di strada per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere alcune parti pericolanti dal frontalino di un cond ... gazzettinonline.it

Il tratto tra vicolo dell'Edera e via Kandler è stato chiuso temporaneamente al traffico. - facebook.com facebook

#Viabilità | #incidente | A14 Traffico Bloccato e tratto chiuso tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto Coda di 3 km tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso @Emergenza24 | #Luceverde x.com