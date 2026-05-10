Storia della Festa della Mamma dai riti antichi di rinascita al mese mariano | la scelta di maggio

La Festa della Mamma ha origini antiche che si intrecciano con riti di rinascita e celebrazioni religiose, in particolare nel mese di maggio. Nel corso dei secoli, la ricorrenza si è evoluta, assumendo significati diversi a seconda delle culture e delle epoche. Oggi è comunemente associata a momenti di convivialità, regali e fiori, ma le sue radici affondano in tradizioni che risalgono a tempi remoti.

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La Festa della Mamma è una delle ricorrenze più celebrate, in tutto il mondo. Anche se oggi viene spesso associata a fiori, pranzi in famiglia e piccoli regali, le sue radici sono più profonde e intrecciano storia, religione e tradizioni popolari. In Italia si celebra la seconda domenica di maggio, ma la data non in tutti i Paesi è uguale. Fin da epoche antiche la primavera, stagione degli amori e delle nuove nascite, vedeva riti di fertilità e di celebrazione della terra. Nei secoli la figura materna è stata associata alla primavera, alla fertilità e alla rinascita della natura. Le origini antiche: maternità e primavera. Le prime celebrazioni dedicate alla maternità risalgono al mondo antico.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Storia della Festa della Mamma, dai riti antichi di rinascita al mese mariano: la scelta di maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Maggio: storie, riti e tradizioni del mese della rinascita Torna la Festa della storia. Gli antichi rimedi naturali illustrati nella farmaciaLa storia della medicina e le tradizioni locali entrano in farmacia per una serata incentrata sulla ricerca storica.