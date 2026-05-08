Maggio | storie riti e tradizioni del mese della rinascita

A maggio, la natura si mostra al massimo della sua vitalità, con il sole che illumina prati e giardini. È il mese in cui si celebrano molte tradizioni e riti legati alla rinascita e alla crescita, che variano da regione a regione. Durante questo periodo, si svolgono eventi e celebrazioni che rispecchiano il legame tra le comunità e il ciclo delle stagioni. La stagione si caratterizza per i colori vivaci e le usanze che si ripetono nel tempo.

Maggio è il mese in cui la primavera raggiunge il suo culmine. La natura è nel pieno della sua energia: sempre più travolgente, la luce del sole inonda prati e giardini. Dai fiori selvatici dei boschi ai campi e gli orti ben arati, i germogli esplodono di nuovi colori, mentre gli alberi sono ormai in foglia. Fin dall’antichità il mese di maggio è stato associato alla rinascita e al senso profondo della rigenerazione. Già nell’antica Roma il mese era dedicato a Maia, divinità della crescita e della fertilità, da cui deriva il nome stesso di maggio. Tutto rinasce. Maggio è il mese in cui gli uccelli fanno il nido e gli insetti tornano a diventare presenza, con un ronzio che diventa colonna sonora delle prime giornate di sole.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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