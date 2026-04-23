Torna la Festa della storia Gli antichi rimedi naturali illustrati nella farmacia

La Festa della Storia torna a coinvolgere il pubblico con un evento dedicato alla medicina antica e alle tradizioni locali. La serata si svolge all’interno di una farmacia, dove vengono presentati antichi rimedi naturali e pratiche storiche legate alla cura del corpo. L’iniziativa mira a mettere in evidenza come le pratiche tradizionali si siano evolute nel tempo e quale ruolo abbiano avuto nella storia della medicina.

La storia della medicina e le tradizioni locali entrano in farmacia per una serata incentrata sulla ricerca storica. Questa sera alle 20 la Farmacia Comunale dell’Ospedale di via Matteotti ospiterà un affascinante incontro pubblico inserito nel programma della 22ª edizione della Festa Internazionale della Storia. Protagonista dell’evento sarà la presentazione del nuovo quaderno dialettale dal titolo evocativo: "La profesian che dal spzièl l’è pasè al farmazèssta" (La professione che dallo speziale è passata al farmacista). L’opera, realizzata da Marisa Marocchi ed Eolo Zuppiroli, propone un viaggio millenario che parte dagli Etruschi per arrivare ai giorni nostri, esplorando l’evoluzione delle pratiche curative attraverso l’uso delle erbe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la Festa della storia. Gli antichi rimedi naturali illustrati nella farmacia Notizie correlate Le 5 cause della stanchezza primaverile e i rimedi naturali per gestirleLa primavera porta luce, tepore e voglia di fare, ma non sempre il corpo riesce a starle dietro. L’acqua e gli antichi mestieri. La storia della Ferriera GalganiVicino al confine tra il comune di Pescaglia e Camaiore, precisamente a Piè Lucese, si trova la ferriera Galgani che è l’unica ferriera rimasta che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Sito Istituzionale | Festa della Resistenza, IV edizione al Mattatoio; XXIV Festa della Terracotta | 22-23-24 maggio 2026; Torna la Festa della Merca alla Roccaccia a Tarquinia. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Benevento, torna la Festa del Sacro Cuore: via libera all’edizione 2026 tra fede, luminarie e tradizionali bancarelleBenevento si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della tradizione cittadina. La Giunta comunale, nella giornata di ieri, ha approvato il riconoscimento delle finalità d ... ntr24.tv Appuntamento, in occasione della Festa della Liberazione, a Mele con lo spettacolo “Cenere” che andrà in scena all’oratorio S. Antonio Abate giovedì 23 aprile alle 21 - facebook.com facebook 25 APRILE ai #MuseiNazionaliCagliari! Trascorrete la Festa della Liberazione con noi: l'ingresso ai nostri Musei è GRATUITO per tutta la giornata! Museo Archeologico + Pinacoteca Ore 8:30 - 19:30 (Ultimo ingresso 18:45) Vienite a scoprire la stori x.com