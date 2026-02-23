People Mover e costo dei biglietti | Nessun aumento per il 2026

Il gestore del People Mover di Bologna conferma che non ci sarà alcun aumento dei prezzi dei biglietti nel 2026, rispondendo alle voci di un possibile incremento. La decisione deriva dalla volontà di mantenere invariato il costo del servizio, che collega la stazione con l’aeroporto in soli sette minuti. La compagnia ha sottolineato che non sono previste modifiche alle tariffe attuali per l’anno in corso. La questione ha attirato l’attenzione dei pendolari e dei visitatori.

Bologna, 23 febbraio 2026 – " Nessuna richiesta di aumento delle tariffe ". Il Marconi Express replica alla possibilità di un incremento del costo del biglietto per la navetta che in sette minuti collega stazione e aeroporto. "La concessione tra Comune e Marconi Express prevede che le tariffe vengano adeguate annualmente secondo una formula contrattuale, che tiene conto di alcuni parametri economici – si legge in una nota della società che gestisce il People Mover –. Come prassi, sono state effettuate diverse simulazioni, che hanno preso in considerazione anche l'aumento delle tariffe urbane Tper: per favorire la mobilità sostenibile, dal 2024, i titoli Marconi Express includono l'integrazione di 75 minuti di trasporto urbano, che consente di effettuare spostamenti nell'area urbana su tutte le linee di Tper".