F inalmente stasera alle 21.30 si conoscerà il finale della fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento dopo il rinvio dell’ultima puntata. Dunque tutto rimandato a questa sera. Il pubblico era in attesa di capire se Roberta e Stefano si sarebbero sposati e invece mamma Rai ha deciso di spezzare i due episodi conclusivi e mandarli in onda a distanza di una settimana. Il pubblico è insorto. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Roberta Valente sposerà Stefano? Tutto sull’ultima puntata della serie sulla notaia di Sorrento Stefano sta attraversando una profonda crisi: è innamorato di Leda, ma sembra che non possa annullare il matrimonio con Roberta per non mettere a rischio l’azienda di famiglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stefano deciderà di sposare Roberta anche se manderà in bancarotta l'azienda di famiglia?

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