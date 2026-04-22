Azienda alimentare sotto sequestro | sospetti di bancarotta e frode IVA internazionale

La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un'azienda alimentare dell’Empolese, sospettata di bancarotta e frode IVA internazionale. La società si occupa di commercio di prodotti alimentari e ora è sotto indagine. Le autorità hanno sequestrato beni e documenti dell’azienda nell’ambito dell’inchiesta in corso. La procedura ha coinvolto vari uffici competenti per approfondire le accuse.

La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società dell’Empolese attiva nel commercio di prodotti alimentari. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Firenze.In concreto, sono state sequestrate le quote.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Azienda ‘clone’ per eludere il fisco e per la frode internazionale: maxi sequestro della Finanza nell’EmpoleseEMPOLi – – Un presunto crac architettato a tavolino per sfuggire ai debiti con l’erario, unito a un vasto giro di false fatturazioni con... Frode fiscale e bancarotta tra Lecce e Foggia: sequestro da 2 milioni di euroCon le accuse di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scandalo Bervini: dopo mesi macello chiuso dall’ATS. A Report il nuovo caso Troni a Monzambano; Maxi sequestro di sigarette di contrabbando ad Avellino; Bistrot chiuso dai carabinieri per carenze igienico-sanitarie: sequestrati 100 kg di alimenti; Irregolarità alimentari a Serrastretta, sequestrata carne senza tracciabilità in una macelleria. Azienda 'clone' per eludere il fisco e per la frode internazionale: maxi sequestro della Finanza nell'EmpoleseEMPOLi - - Un presunto crac architettato a tavolino per sfuggire ai debiti con l'erario, unito a un vasto giro di false fatturazioni con ramificazioni internazionali. È il quadro tracciato dalla Guard ... msn.com Incendio devasta l’azienda. Capannone sotto sequestroNon si esclude l’ombra del dolo sull’incendio che ha devastato il capannone dell’azienda ‘Redline srl e Grimaldi’, a Vigarano. La ditta, leader nella creazione di confezioni regalo e ceste natalizie ... ilrestodelcarlino.it Un’azienda del settore alimentare specializzata nella produzione di conserve Vegetali in area Padova, ricerca un/a Responsabile Qualità Continua a leggere: https://www.linkedin.com/jobs/view/4400830168/eBP=CwEAAAGdsBnzl5v6Ay-W3PjDP__iwESLn - facebook.com facebook