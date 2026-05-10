Stati Uniti il Dipartimento della Difesa rende accessibili al pubblico gli archivi relativi ai fenomeni anomali non identificati

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha reso disponibili online gli archivi relativi ai fenomeni aerei non identificati, noti come UAP. La pubblicazione di questi documenti mira a offrire trasparenza e consentire un’analisi più approfondita sui rapporti riguardanti oggetti non identificati nel cielo. Il fondatore di un’associazione dedicata allo studio di questi fenomeni ha commentato che ora la verità è più accessibile, invitando a un approccio senza filtri né pregiudizi.

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